Ruim 11 miljard euro verlies voor Renault door problemen Nissan

PARIJS (ANP/DPA/AFP) - Renault heeft de eerste helft van dit jaar een verlies van meer dan 11 miljard euro geleden. Dat komt door een wijziging in de manier waarop het zijn belang in de noodlijdende Japanse autofabrikant Nissan verantwoordt. Maar zelfs zonder deze uitzonderlijke post vielen de resultaten tegen, bekende de nieuwe topman François Provost donderdag.

De impact van de situatie bij Nissan becijfert Renault in de verklaring op bijna 12 miljard euro. Dit zit hem vooral in een bijstelling van dik 9 miljard euro door een boekhoudmethode die de waarde van het belang van 36 procent in het Japanse concern afstemt op de aandelenkoers van Nissan.

Op de beurs is Nissan flink minder waard geworden. De onderneming is bezig met een dure reorganisatie waarbij 20.000 banen worden geschrapt en fabrieken worden gesloten. Nissan worstelt ook met de gevolgen van de tarieven van de Amerikaanse president Donald Trump voor de automarkt.