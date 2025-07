Dode aanrijding Burdaard is man (33), bestuurder doorgereden

BURDAARD (ANP) - Het dodelijke slachtoffer van de aanrijding in het Friese Burdaard is een 33-jarige man uit Stiens. Dat meldt de politie de ochtend na het incident. De bestuurder van de auto die de man aanreed is doorgereden en de politie is op zoek naar die persoon.

Rond 00.15 uur ontving de politie een melding over een zwaargewonde aan de Iedyk in het Friese dorp. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie meldt dat het slachtoffer mogelijk op de fiets is aangereden door een zwarte pick-up truck, een Chevrolet Silverado.

Er is nog niemand aangehouden. De politie roept mensen die meer kunnen vertellen over de aanrijding op zich te melden.