Ruim 450 economen spreken steun uit voor Fed-bestuurder Cook

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Ruim 450 economen hebben zich in een open brief uitgesproken tegen het ontslag van Fed-bestuurder Lisa Cook door de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens hen zouden gekozen functionarissen zich moeten onthouden van acties en retoriek die de onafhankelijkheid van de centrale bank ondermijnen. Onder meer winnaars van de Nobelprijs voor de Economie hebben de brief ondertekend.

"Recente publieke uitspraken over bestuurder Cook - inclusief dreigementen van ontslag en de bewering dat ze is ontslagen - gaan gepaard met onbewezen beschuldigingen", schreven de economen. "Deze aanpak bedreigt het fundamentele principe van onafhankelijkheid van centrale banken en ondermijnt het vertrouwen in een van Amerika's belangrijkste instituten."

Trump beschuldigt Cook van hypotheekfraude en kondigde haar ontslag vorige week aan. De Fed-bestuurder werd in 2022 aangesteld door toenmalig president Joe Biden als eerste zwarte vrouw ooit in het bestuur van de centrale bank.