Honderden kinderen in Indonesië ziek na gratis maaltijden

JAKARTA (ANP/RTR) - Zo'n vierhonderd kinderen in Indonesië zijn ziek geworden na het eten van gratis schoolmaaltijden. Dit is voor zover bekend het grootste geval van vermoedelijke voedselvergiftiging sinds de regering van president Prabowo Subianto het verstrekken van de maaltijden invoerde.

Het uitdelen van maaltijden aan kinderen en zwangere vrouwen was een belangrijke campagnebelofte van Prabowo, die vorig jaar aantrad. In de Sumatraanse provincie Bengkulu zouden vorige week kinderen van 4 tot 12 jaar onwel zijn geworden, is nu bekendgemaakt. Zij klaagden over buikpijn en moesten naar het ziekenhuis. De provinciale autoriteiten hebben een onderzoek aangekondigd en laten de keuken sluiten.

De regering wil op termijn 83 miljoen mensen bereiken met het maaltijdprogramma, meer dan een kwart van de bevolking. Het miljardenproject wordt vooralsnog geplaagd door problemen. Eerder werden al 365 mensen ziek in Midden-Java, naar verluidt door slechte hygiëne.