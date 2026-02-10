Ruim 78 miljoen passagiers via Nederlandse luchthavens in 2025

DEN HAAG (ANP) - Meer dan 78 miljoen passagiers reisden vorig jaar van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal passagiers steeg bijna drie procent ten opzichte van 2024. Het blijft echter nog altijd ruim drie procent onder het niveau van het pre-coronajaar 2019.

De luchthavens registreerden meer dan een half miljoen commerciële vluchten, iets meer dan in 2024. Het luchtvrachtvervoer daalde: bijna anderhalf miljoen ton vracht werd vervoerd, ruim drie procent minder dan een jaar eerder.

Augustus was met afstand de drukste maand van 2025. In die maand vonden 50.000 commerciële vluchten plaats en reisden 7,6 miljoen passagiers via de Nederlandse luchthavens. De piek viel op zondag 3 augustus, toen meer dan 250.000 reizigers de terminals van de vijf nationale luchthavens passeerden.

Hardnekkige mist

De rustigste dag was woensdag 15 januari. Door hardnekkige mist moesten Schiphol en Eindhoven Airport honderden vluchten annuleren, waardoor slechts 130.000 passagiers werden vervoerd.

Hoewel het totale aantal passagiers afgelopen jaar groeide, geldt dat niet voor alle luchthavens. Schiphol, Eindhoven en Rotterdam verwerkten meer reizigers, terwijl Groningen en vooral Maastricht passagiers verloren.

Schiphol grootste luchthaven

Schiphol bleef veruit de grootste luchthaven met bijna een half miljoen vluchten en bijna 69 miljoen passagiers. Dit komt neer op 88 procent van al het vliegverkeer van en naar Nederland.

Meer dan de helft van alle reizigers bleef binnen de Europese Unie. Barcelona was in 2025 de populairste verbinding, met 1,9 miljoen passagiers van en naar luchthaven El Prat. Buiten Europa waren vooral Noord-Amerika en Azië belangrijke bestemmingen en herkomstregio's voor vliegverkeer van en naar Nederland.