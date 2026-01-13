ECONOMIE
Rusland neemt controle over fabrieken isolatiefabrikant Rockwool

Economie
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 21:04
KOPENHAGEN (ANP) - Rusland heeft de controle overgenomen van de lokale dochteronderneming van Rockwool, meldt de Deense isolatiefabrikant. Het gaat om vier fabrieken in Rusland. Het bedrijf noemt de stap in een verklaring "onmiskenbaar illegaal".
"Wat we zien is een duidelijke schending van alle internationale regels", stelt topman Jes Munk Hansen. "We zijn van plan alle juridische middelen te gebruiken om onze bezittingen te verdedigen."
Tal van westerse bedrijven hebben Rusland verlaten of hun activiteiten opgeschort na de Russische invasie van Oekraïne in 2022. Rockwool hield de vier fabrieken sinds de invasie in "passief eigendom", waarbij de Russische activiteiten niet werden ondersteund door het Deense hoofdkantoor of andere onderdelen van de groep, aldus het bedrijf. "De Russische werknemers produceren goederen voor de Russische markt uit Russische grondstoffen. Hierdoor heeft het bedrijf zijn activiteiten kunnen voortzetten zonder ondersteuning van de rest van Rockwool."
