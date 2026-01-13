Snowboardster Dekker tweede bij wereldbeker Bad Gastein

BAD GASTEIN (ANP) - Snowboardster Michelle Dekker (28) is bij de wereldbekerwedstrijd in Bad Gastein als tweede geëindigd op het onderdeel parallelslalom. Dekker hoefde alleen de Italiaanse Lucia Dalmasso voor zich te dulden. De Poolse Aleksandra Krol-Walas eindigde als derde.
Dekker won vorig jaar bij de WK in het Zwitserse Engadin brons op de parallelslalom. Bijna vier jaar geleden eindigde de Zoetermeerse tijdens de Olympische Spelen van Beijing als vierde op de parallelreuzenslalom. In februari komt ze op dat onderdeel opnieuw in actie tijdens de Spelen.