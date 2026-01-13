ECONOMIE
Bloomberg: SpaceX maakt internetdienst Starlink gratis in Iran

door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 21:08
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - SpaceX van Elon Musk biedt zijn internetdienst Starlink gratis aan in Iran, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. De Iraanse autoriteiten hebben vorige week een internetblokkade ingevoerd wegens de aanhoudende demonstraties in het land.
Een Amerikaanse organisatie die zich bezighoudt met veilig internet voor Iraniërs, Holistic Resilience, heeft gezegd dat mensen in Iran zonder betaling gebruik kunnen maken van Starlink. Zij kunnen via satellieten van SpaceX op het internet als zij over de ontvangers beschikken.
Starlink-ontvangers zijn officieel verboden in Iran, maar volgens Holistic Resilience zijn meer dan 50.000 exemplaren het land binnengesmokkeld. Mensenrechtenorganisatie Miaan Group zegt ook dat Starlink nu gratis is en dat Iran probeert op te treden tegen het gebruik ervan.
Het bedrijf van Musk heeft zelf niet gereageerd, maar een bron die bekend is met de operaties van SpaceX bevestigt de gratis toegang tot Starlink.
