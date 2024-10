Rusland verhoogt rente naar hoogste niveau sinds 2003

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief in het land opnieuw verhoogd. De rente ging omhoog met 2 procentpunt tot 21 procent, het hoogste niveau sinds februari 2003. Volgens de beleidsmakers is een verdere verhoging van de leenkosten nodig om de hoge inflatie te bestrijden en de oververhitte economie af te koelen.

De inflatie is volgens de centrale bank in september toegenomen tot 9,8 procent, van 7,5 procent in augustus. Ook blijven de inflatieverwachtingen onder de bevolking volgens de beleidsmakers zeer hoog. De centrale bank hield ook de deur open voor een verdere renteverhoging bij de volgende vergadering om ervoor te zorgen dat de inflatie in 2025 terugkeert naar de doelstelling van 4 procent.

De verhoging viel hoger uit dan verwacht. Economen gepolst door Reuters rekenden in doorsnee op een verhoging met 1 procentpunt. De centrale bank begon in juni vorig jaar met het verhogen van de rente om de sterke prijsstijgingen aan te pakken. Sindsdien heeft Rusland de rente acht keer verhoogd.