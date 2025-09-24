Jeugdboek over reizen Marco Polo bekroond met Gouden Griffel 2025

DE WESTEREEN (ANP) - Het boek De Wonderverteller van schrijver Lida Dijkstra is bekroond met de Gouden Griffel 2025, de prijs voor het beste kinderboek van het jaar. De prijs werd woensdag aan de auteur uitgereikt tijdens een schoolbezoek in Friesland. Het Gouden Penseel, de prijs voor het mooist geïllustreerde kinderboek van het jaar, ging naar Een ongelofelijk grote, ongelofelijk gevaarlijke leguaan van illustrator Natascha Stenvert en schrijver Pim Lammers.

De Griffels en Penselen zijn de bekendste en meest prestigieuze juryprijzen voor kinderboeken in Nederland. De Wonderverteller gaat over de reizen van Marco Polo, door de ogen van een meisje dat een belangrijke rol in de avonturen van de reiziger blijkt te hebben gespeeld. De jury onder leiding van Noraly Beyer zegt "diep onder de indruk te zijn van de manier waarop de auteur een geschiedenis in een nieuwe vorm tot leven brengt. Naast veel vakmanschap gaat er een grote vrijheid, speelsheid en literaire kracht van dit boek uit."

Een ongelofelijk grote, ongelofelijk gevaarlijke leguaan gaat over een jongetje dat een familiefoto mee naar school moet nemen en zelf een gezin verzint met drie vaders, twee moeders, twaalf broertjes en zusjes én een leguaan. De jury zegt dat Stenvert "met haar beelden een instant nieuwe klassieker creëert, die de lezers boeit en relevant is voor de huidige tijd. Ze toont hier haar meesterschap in de delicate emoties die ze overbrengt op de lezer."

Boekenkoepel CPNB maakt de winnaars elk jaar bekend in aanloop naar de Kinderboekenweek, die woensdag 1 oktober start. De prijzen worden vrijdagavond uitgereikt op het Kinderboekenbal in Amsterdam. De winnaars ontvangen een gouden griffel of penseel én een bedrag van 10.000 euro.