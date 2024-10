Russische boete YouTube verdubbelt wekelijks na Afrikaans vonnis

MOUNTAIN VIEW (ANP/BLOOMBERG) - Google, het moederbedrijf van YouTube, probeert via een Amerikaanse rechter een Zuid-Afrikaanse boete ongedaan te maken die elke week verdubbelt. YouTube kreeg de boete omdat het in 2022 drie Russische kanalen blokkeerde die propaganda over de invasie in Oekraïne hadden verspreid.

De Russische mediabedrijven voeren aan dat YouTube hun vrijheid van meningsuiting heeft ingeperkt. YouTube werd daarvoor door een Moskouse rechter tot een geldstraf veroordeeld. Bijna twee jaar later schakelden de Russische mediabedrijven de Zuid-Afrikaanse rechter in om het besluit van de Russische rechter af te dwingen. Het Hooggerechtshof in Zuid-Afrika heeft dat inmiddels gedaan.

Partijen in grensoverschrijdende geschillen proberen vaker om geschillen door het voordeligste rechtssysteem te laten beslechten. Moskou heeft als gevolg op de westerse sancties een nieuwe wet ingevoerd die de bevoegdheden van Russische rechtbanken uitbreidt over westerse bedrijven die in het buitenland procedures voeren.

Google's boetes verdubbelen elke week dat het bedrijf weigert te betalen. De aanvankelijke boete van ongeveer 1000 dollar dreigt daardoor nu fors op te lopen.