Russische economie groeit ruim 4 procent in 2024 ondanks sancties

MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische economie is vorig jaar met 4,1 procent gegroeid, ondanks de westerse economische sancties tegen het land over de oorlog in Oekraïne. De economie profiteerde van de grote militaire uitgaven van Rusland voor de invasie. President Vladimir Poetin sprak zijn lof uit over de economische prestaties.

Het groeicijfer werd bekendgemaakt door vicepremier Michail Misjoestin op basis van gegevens van het Russische statistiekbureau Rosstat. Daarnaast werd de groei over 2023 opwaarts herzien naar eveneens 4,1 procent, van een eerder gemelde 3,6 procent.

De economie van Rusland heeft wel last van een hoge inflatie door de grote uitgaven aan het leger en kampt ook met tekorten aan arbeidskrachten omdat veel mannen naar het front in Oekraïne zijn gestuurd of zijn gesneuveld in de oorlog. Poetin zei tegen Misjoestin dat het belangrijk is dat de inflatie onder controle wordt gebracht. Die stond op 9,5 procent vorig jaar.

Om de inflatie te beteugelen heeft de Russische centrale bank de rente verhoogd naar het zeer hoge niveau van 21 procent. Die hoge rente zal naar verwachting dit jaar wel een rem zetten op de economische groei. Economen verwachten dat de groei dit jaar rond 1,5 procent zal uitkomen.