Accenture schrapt initiatieven rond diversiteit na bevelen Trump

DUBLIN (ANP) - Het internationale organisatieadviesbureau Accenture heeft een aantal initiatieven voor meer inclusiviteit en diversiteit geschrapt, blijkt uit een memo. Accenture herziet zijn wereldwijde beleid rond deze thema's vanwege "het veranderende landschap in de Verenigde Staten, inclusief recente presidentiële decreten waaraan we moeten voldoen".

De Amerikaanse president Donald Trump heeft kort na zijn terugkeer in het Witte Huis op 20 januari een reeks bevelen uitgevaardigd om alle programma's voor diversiteit, gelijkheid en inclusie te ontmantelen. Dit heeft hij gedaan voor zowel de overheid als voor bedrijven. Met dit soort programma's werd geprobeerd kansen te bevorderen voor vrouwen, etnische minderheden, lhbtq-mensen en andere traditioneel ondervertegenwoordigde groepen.

Accenture wil onder andere diversiteitsdoelen schrappen. Die had het bedrijf in 2017 opgesteld en zijn naar eigen zeggen inmiddels grotendeels gehaald. Ook schrapt Accenture de loopbaanprogramma's voor mensen uit specifieke bevolkingsgroepen. In plaats daarvan wil het organisatieadviesbureau meer aandacht besteden aan zijn belangrijkste programma's op het gebied van loopbaanontwikkeling. Verder wil het bedrijf tijdelijk stoppen met zijn deelname aan externe diversiteitsonderzoeken. De organisatie benadrukt nog steeds een inclusief bedrijf te willen zijn waarin alle medewerkers gelijke kansen krijgen.

Eerder hebben andere bedrijven, waaronder Meta, Amazon, McDonald's en Walmart al vergelijkbare stappen gezet.