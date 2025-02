Een lawine veroorzaken heeft grote gevolgen: ’Schadeclaims en jarenlange celstraffen liggen op de loer’

Wintersporters die een lawine veroorzaken, kunnen daar flink door in de problemen raken. Je kunt in veel Europese landen aansprakelijk worden gesteld voor schade en zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Dat zegt Stephan Wijnkamp, een advocaat in Oostenrijk die gespecialiseerd is in bergsportrecht.

“Als je onzorgvuldig bent en een lawine veroorzaakt die gevaar oplevert voor de omgeving, dan wordt dat hier gezien als een strafbaar feit”, zegt Wijnkamp tegen De Telegraaf. Hij adviseert wintersporters om goed voorbereid en met de juiste verzekeringen naar de sneeuw te gaan. “Mensen beseffen vaak niet hoe gevaarlijk skiën, snowboarden of rodelen kan zijn.”

Italië het strengst

Volgens hem is Italië het strengst voor veroorzakers van een lawine.”Daar kan er zelfs een gevangenisstraf van 5 tot 12 jaar op staan. In Oostenrijk is de straf drie jaar als er meerdere doden zijn, of zelfs vijf jaar als er ook sprake is van ernstige nalatigheid.”

In Frankrijk werd eerder een skileraar veroordeeld tot twee jaar celstraf. Hij ging met zijn leerlingen een afgesloten piste op terwijl er lawinegevaar was. Twee kinderen kwamen daarbij om het leven.

Veilig de bergen in

Om ongelukken te voorkomen, raadt Wijnkamp wintersporters aan om alleen buiten de geprepareerde pistes te skiën als ze er veel ervaring in hebben. “Doe dat ook alleen onder begeleiding van een gids. Bestudeer ook van tevoren van welk soort hellingen je gaat afdalen en lees de lawineberichten die elke ochtend verschijnen. Neem altijd een lawineschep, pieper en airbag mee. En houd het weer in de gaten: skiën in de mist kan echt gevaarlijk zijn.”

Verzekering is geen overbodige luxe

Omdat ook op de piste een ongeluk in een klein hoekje zit, vindt Wijnkamp dat elke wintersporter een aansprakelijkheidsverzekering nodig heeft. Hij adviseert ook een rechtsbijstandverzekering met een ruime dekking. “Procederen is in Oostenrijk veel duurder dan in Nederland.”

Vooral in Italië moeten wintersporters kunnen aantonen dat ze verzekerd zijn. “Als je daar een kaartje voor de skilift koopt, kan je worden gevraagd naar bewijs van een geldige aansprakelijkheidsverzekering.”

De Nederlandse Ski Vereniging raadt wintersporters aan om een reisverzekering met wintersportdekking en dekking voor geneeskundige kosten af te sluiten. “Dan kom je niet voor verrassingen te staan”, zegt commercieel directeur Arjen de Graaf.

Geen dekking buiten de piste

Het Verbond van Verzekeraars wijst erop dat ruim de helft van de reisverzekeringen geen dekking biedt bij schade buiten de piste. “Ongeveer een derde van de verzekeringen geeft wel dekking. Maar deze is vaak beperkt en er gelden bovendien extra voorwaarden, zoals begeleiding van een gediplomeerde gids en er mag geen sprake zijn geweest van een lawinewaarschuwing. Bij slechts 15% van de reisverzekeringen is de dekking buiten de piste hetzelfde als op de piste”, legt een woordvoerder uit.

Drank

Ook wintersporters die te veel drinken en vervolgens een ongeluk veroorzaken bij een afdaling, krijgen hun schade meestal niet vergoed.

Bron: De Telegraaf