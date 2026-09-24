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Russische topbankier: bedrijven vrezen onteigening door staat

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 15:39
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MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Veel Russische bedrijven zijn bezorgd dat de staat hun bezittingen op elk moment kan onteigenen en zijn daarom terughoudend met het doen van investeringen in uitbreiding. Dat heeft de topman van de Russische VTB Bank gezegd op een bankenforum, aldus de krant Vedomosti.
VTB Bank is de op een na grootste bank van Rusland. Volgens topman Andrej Kostin leiden zorgen over onteigening van bezittingen tot verzwakking van het ondernemersklimaat, bovenop de impact van de westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Investeringen worden daarom uitgesteld. Daarbij wordt ook gewezen naar de Russische centrale bank en de hoge rente, waardoor het duurder is om financiering te krijgen.
In Rusland worden geregeld bezittingen van bedrijven in beslag genomen of genationaliseerd, waarbij verschillende redenen worden aangevoerd zoals staatsveiligheid. Na het uitbreken van de oorlog zijn ook Russische activiteiten van buitenlandse bedrijven door de staat in beslag genomen.
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