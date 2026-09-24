Bloomberg: ECB-directielid Schnabel vertrekt richting IMF

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Isabel Schnabel, lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB), staat op het punt de instantie te verlaten. Dat melden ingewijden aan Bloomberg. Ze zou een hoge functie bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) krijgen.

De Duitse bestuurder zou worden aangesteld als directeur van de afdeling monetaire zaken, zo melden de bronnen die anoniem willen blijven. De overstap vindt plaats in januari. Dat is ruim eerder dan het einde van haar ambtstermijn die volgend jaar december verloopt.

In de top van de ECB worden in de aankomende periode meer wisselingen verwacht. Ook president Christine Lagarde en hoofdeconoom Philip Lane vertrekken mogelijk. Leiders van de Europese Unie zullen mogelijk tijdens de top in december proberen overeenstemming te bereiken over alle drie de benoemingen. Voor de functie van Lagarde wordt Klaas Knot, voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB) als een van de kanshebbers genoemd.

Woordvoerders van de ECB en het IMF wilden geen commentaar geven.