ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rustiger bij wegrestaurant door vrachtverbod Merwedebrug

Economie
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 20:44
anp210726180 1
HANK (ANP) - De afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer heeft impact op wegrestaurant Napoleon, dat een paar kilometer ten zuiden van de brug ligt. "Het is een stuk rustiger dan voorheen", vertelt eigenaresse Adinda Geelhoedt-Valk.
Het restaurant was maandag voor het eerst geopend sinds het verbod afgelopen zaterdag inging. "We merkten het gelijk 's avonds", zegt Geelhoedt-Valk. Vrachtwagenchauffeurs zijn volgens haar de belangrijkste gasten van het wegrestaurant aan de A27. Normaliter kunnen er 125 vrachtwagens bij Napoleon terecht; maandag stonden er volgens de eigenaresse ongeveer twintig.
Het is volgens haar nog te vroeg om te voorspellen wat de afsluiting voor de omzet gaat betekenen. "Hoe langer het duurt, hoe groter de impact", denkt Geelhoedt-Valk in elk geval.
Vrachtverkeer mag sinds afgelopen weekend niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden, omdat de brugconstructie niet veilig zou zijn. De brug is een van de belangrijkste verkeersaders voor vrachtverkeer in Nederland.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-508701658

168 miljoen belastinggeld: de hotelketen die profiteerde van de opvangnood

generated-image

De Nederlandse economie in slow motion op weg naar een crisis

shutterstock_2737937117

Per 31 juli heb je recht op reparatie van je kapotte wasmachine of smartphone — zoveel kan je dat besparen

172014915_m

Met de auto naar Spanje: dit betaal je echt voor diesel, benzine en stroom

ANP-481145222

De A 27-brug wordt kennelijk pas over twee weken gevaarlijk

ANP-563932642

De Vierdaagse is begonnen: zoveel kost meedoen je écht

Loading