Rustiger bij wegrestaurant door vrachtverbod Merwedebrug

HANK (ANP) - De afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer heeft impact op wegrestaurant Napoleon, dat een paar kilometer ten zuiden van de brug ligt. "Het is een stuk rustiger dan voorheen", vertelt eigenaresse Adinda Geelhoedt-Valk.

Het restaurant was maandag voor het eerst geopend sinds het verbod afgelopen zaterdag inging. "We merkten het gelijk 's avonds", zegt Geelhoedt-Valk. Vrachtwagenchauffeurs zijn volgens haar de belangrijkste gasten van het wegrestaurant aan de A27. Normaliter kunnen er 125 vrachtwagens bij Napoleon terecht; maandag stonden er volgens de eigenaresse ongeveer twintig.

Het is volgens haar nog te vroeg om te voorspellen wat de afsluiting voor de omzet gaat betekenen. "Hoe langer het duurt, hoe groter de impact", denkt Geelhoedt-Valk in elk geval.

Vrachtverkeer mag sinds afgelopen weekend niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden, omdat de brugconstructie niet veilig zou zijn. De brug is een van de belangrijkste verkeersaders voor vrachtverkeer in Nederland.