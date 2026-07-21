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De Vierdaagse is begonnen: zoveel kost meedoen je écht

Economie
door Nina van der Linden
dinsdag, 21 juli 2026 om 12:23
ANP-563932642
45.000 wandelaars trekken vandaag hun wandelschoenen aan voor de Nijmeegse Vierdaagse. Vier dagen lang 30, 40 of 50 kilometer lopen, blaren trotseren en uiteindelijk juichend over de Via Gladiola. Klinkt geweldig en dat is het ook. Maar goedkoop is het niet.
Want met het inschrijfgeld van 120 euro ben je er nog lang niet. Hotels, eten, vervoer, sportvoeding en natuurlijk die onvermijdelijke blarenpleisters: de rekening loopt verrassend snel op.
Tenzij je in Nijmegen woont of een logeeradres hebt geregeld, moet je ergens slapen. En juist in de Vierdaagseweek zijn hotelkamers schaars en duur.
Voor een eenvoudig hotel betaal je al snel €175 per nacht. Vier nachten? Dan zit je rond de €700. En wie op het laatste moment boekt, is vaak nog veel meer kwijt.
Na veertig kilometer wandelen red je het niet op een boterham met pindakaas. Denk aan een stevig ontbijt, bananen, energierepen, sportdrank, lunch onderweg en een goede maaltijd na afloop.
Reken gemiddeld €25 per dag en je bent nog eens €100 kwijt.

En dan moet je er ook nog komen

Of je nu met de trein reist of met de auto: vervoer kost geld. Denk aan treinkaartjes, benzine of parkeerkosten. Gemiddeld ben je daar zo'n €100 aan kwijt.
Dan zijn er nog de kleine uitgaven die stiekem optellen. Nieuwe wandelsokken, tape, blarenpleisters, zonnebrand, een regenponcho, sportdrankpoeder... Het zijn kleine boodschappen die ongemerkt in je winkelmandje verdwijnen.
Reken daarvoor ongeveer €80 als je de meeste wandelspullen al hebt. Moet je ook nog nieuwe schoenen of kleding aanschaffen? Dan loopt dat bedrag makkelijk op met enkele honderden euro's.

De eindstand is...

Even alles onder elkaar:
  • Inschrijfgeld: €120
  • Hotel (4 nachten): €700
  • Reiskosten: €100
  • Eten & drinken: €100
  • Verzorging en benodigdheden: €80
Totaal: €1100.
Heb je ook nog nieuwe wandelschoenen, een rugzak of sportkleding nodig? Dan tik je zonder moeite de €1500 aan.

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