RWE boekt overwinning in Duitse klimaatzaak van Peruaanse boer

HAMM (ANP/RTR) - Energieconcern RWE heeft een overwinning geboekt in een klimaatzaak in Duitsland. Een Peruaanse boer had het Duitse concern aangeklaagd omdat klimaatverandering die RWE met zijn uitstoot veroorzaakt, zou hebben bijgedragen aan het smelten van de gletsjers in het Zuid-Amerikaanse berggebied Andes. De rechtbank in de Duitse stad Hamm heeft de zaak woensdag afgewezen.

De boer Saul Luciano Lliuya klaagde RWE zo'n tien jaar geleden aan omdat de uitstoot door het bedrijf het risico op overstroming van zijn huis zou hebben verhoogd. Hij eiste een schadevergoeding van het concern. De rechtbank oordeelde dat er geen beroep mogelijk is.

De boer zei eerder dat hij RWE had aangeklaagd omdat het concern een van de grootste uitstoters in Europa is, niet vanwege een specifiek project in zijn buurt. RWE heeft in Nederland onder meer de kolencentrale in de Eemshaven.