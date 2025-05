EU gaat nauwer samenwerken met landen rond Zwarte Zee

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie gaat nauwer samenwerken met landen in de Zwarte Zeeregio. Het gaat om Oekraïne, de Republiek Moldavië, Georgië, Turkije, Armenië en Azerbeidzjan, zo heeft EU-buitenlandchef Kaja Kallas woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van de Zwarte Zeestrategie van de EU. De EU wil met deze strategie haar "geopolitieke rol" als "betrouwbare speler" versterken, te midden van de Russische agressieoorlog in Oekraïne.

Verbetering van de veiligheid, stabiliteit en veerkracht in die regio is dan ook een belangrijk onderdeel van de strategie. Zo zal nauw worden samengewerkt om veiligheid op zee in het Zwarte Zeegebied te versterken.

Er komt een maritieme 'veiligheidshub' voor het gebied. Vanuit de hub voor maritieme veiligheid kan bij dreigingen sneller worden gereageerd. De infrastructuur wordt verbeterd, "zodat troepen en materieel daar kunnen zijn waar ze nodig zijn", zei Kallas.