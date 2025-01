Ryanair gaat deze zomer minder vliegen op Spanje

DUBLIN (ANP/RTR) - De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat komende zomer minder vliegen op Spanje en wijst daarbij op de hoge vervoerstarieven die worden gevraagd op Spaanse vliegvelden. Zo wordt helemaal gestopt met vluchten naar de steden Jerez de la Frontera en Valladolid en wordt het aantal vluchten van en naar Vigo, Santiago de Compostela, Zaragoza, Santander en de luchthaven van Asturias verminderd.

Volgens Ryanair wordt de totale capaciteit naar Spanje daardoor met circa 800.000 stoelen verminderd in vergelijking met vorige zomer. Ryanair is gemeten naar passagiers de grootste luchtvaartmaatschappij van Spanje. Het bedrijf klaagt al enkele jaren over "excessief" hoge tarieven die worden gerekend door de Spaanse nationale luchthavenexploitant Aena.

Ryanair wil nu meer vliegtuigen inzetten op routes naar landen als Italië, Zweden, Kroatië, Hongarije en Marokko omdat die overheden "groei van de luchtvaart aanmoedigen", aldus de budgetvlieger.

Vorig jaar verwerkten de Spaanse luchthavens van Aena meer dan 309 miljoen passagiers, een record. Woensdag werd nog bekend dat Spanje vorig jaar een recordaantal van 94 miljoen buitenlandse toeristen ontving.