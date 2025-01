Nageeye loopt voor het eerst marathon van Londen

LONDEN (ANP) - De Nederlandse atleet Abdi Nageeye gaat op 27 april voor het eerst de marathon van Londen lopen. De 35-jarige Nageeye schreef vorig jaar november verrassend de marathon van New York op zijn naam. Eerder in 2024 was hij ook als eerste in Rotterdam over de streep gekomen. Olympisch kampioene Sifan Hassan doet in Londen bij de vrouwen mee.

Het deelnemersveld in Londen is dit jaar zeer sterk. Naast Nageeye staan ook olympisch kampioen Tamirat Tola uit Ethiopië en de Keniaanse winnaar van vorig jaar Alexander Mutiso op de deelnemerslijst.