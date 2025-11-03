ECONOMIE
Ryanair vervoert recordaantal passagiers in eerste jaarhelft

Economie
door anp
maandag, 03 november 2025 om 7:48
DUBLIN (ANP/BLOOMBERG) - De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in de eerste helft van het boekjaar een recordaantal passagiers vervoerd. De grootste luchtvaartmaatschappij van Europa profiteerde onder meer van verbeterde leveringen van nieuwe Boeing-toestellen en de aanhoudend sterke vraag naar vliegtickets.
Ryanair had eerder juist last van vertraagde leveringen van Boeing door ontregelingen in de productie bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Die vertragingen zorgden voor druk op de groei. In de zes maanden tot en met eind september nam het aantal passagiers met 3 procent toe tot 119 miljoen. Door de verbeterde leveringen van nieuwe Boeings verwacht Ryanair in het hele boekjaar 207 miljoen passagiers te vervoeren. Dat is een miljoen meer dan eerder voorzien.
Ryanair wil tot en met maart 2034 in totaal driehonderd nieuwe brandstofzuinige Boeing 737 MAX 10-toestellen in dienst nemen. Voor dat boekjaar heeft Ryanair de doelstelling om 300 miljoen passagiers te vervoeren.
