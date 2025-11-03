Opnieuw verbetering bedrijfsomstandigheden Nederlandse industrie

ZEIST (ANP) - De bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie zijn in oktober voor de vijfde maand op rij verbeterd. De verbetering was wel minder groot dan eerder, door een kleinere groei van de productie en het aantal nieuwe orders. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) op basis van haar maandelijkse peiling.

De graadmeter van de Nevi voor de stand van zaken in de industrie daalde van 53.7 in september naar 51.8 in oktober. Dat wijst op een bescheiden verbetering. Ieder cijfer boven de 50 duidt op groei van de bedrijvigheid in de industrie.

Het aantal nieuwe orders was de belangrijkste reden voor groei in oktober. Die toename kwam deels door een stijging van het aantal exportorders, die volgens de 350 ondervraagde inkoopmanagers kwam door een grotere vraag van klanten uit Europa en Azië.

De werkgelegenheid is voor het eerst in vijf maanden gedaald. Het ondernemersvertrouwen bleef historisch gezien matig.