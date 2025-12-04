ECONOMIE
Salesforce iets hoger op Wall Street na sterke vooruitzichten

Economie
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 15:50
anp041225188 1
NEW YORK (ANP) - Salesforce behoorde donderdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het softwareconcern boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook verhoogde het bedrijf de omzetverwachting voor het hele jaar. Het aandeel Salesforce, dat deel uitmaakt van de Dow-Jonesindex, steeg licht.
De algehele stemming op Wall Street was overwegend positief na de koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 48.037 punten en de brede S&P 500-index steeg een fractie tot 6851 punten. De techgraadmeter Nasdaq zakte echter 0,1 procent tot 23.421 punten.
De Amerikaanse beursgraadmeters sloten woensdag tot 0,9 procent hoger door zwakke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Die verstevigden de verwachting dat de Federal Reserve volgende week de rente verder gaat verlagen om de grootste economie ter wereld te ondersteunen. Een lagere rente maakt lenen goedkoper, stimuleert de consumptie en maakt aandelen aantrekkelijker dan sparen of obligaties.
