Vader krijgt tbs met dwangverpleging voor doden zoon Gianny-Davey

GRONINGEN (ANP) - De rechtbank in Groningen heeft tbs met dwangverpleging opgelegd aan Curtly E. (46) uit Groningen voor het doodsteken van zijn 12-jarige zoon Gianny-Davey op 29 december vorig jaar. E. handelde in een psychose en was volledig ontoerekeningsvatbaar, oordeelt de rechtbank.

Het slachtoffer woonde in Amsterdam en logeerde bij zijn vader in Groningen. Hij werd met meerdere messteken om het leven gebracht. De rechtbank spreekt van een verschrikkelijk drama dat zich in de woning heeft afgespeeld. De vader heeft zijn zoon "op afschuwelijke wijze om het leven gebracht door hem vanuit het niets te steken".

Nabestaanden hielden rekening met de uitkomst. "Het is niet de beslissing waar zij op hadden gehoopt, omdat zij ook een langdurige gevangenisstraf passend hadden gevonden. Tegelijkertijd ervaren zij de uitspraak deels als een vorm van gerechtigheid", zegt slachtofferadvocaat Sébas Diekstra.