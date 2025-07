ING-econoom: handelsdeal lijkt ergere scenario's te voorkomen

AMSTERDAM (ANP) - Met de handelsdeal die de EU en de Verenigde Staten zondag overeenkwamen "lijken ergere scenario's vermeden te zijn, wat uitstekend nieuws is". Dat zegt ING-econoom Carsten Brzeski in een eerste reactie.

"Een escalatie van de handelsspanningen tussen de VS en de EU zou een ernstig risico voor de wereldeconomie zijn geweest. Dit risico lijkt te zijn afgewend", aldus de deskundige van de bank. "Voor de EU is het akkoord van vandaag waarschijnlijk zo goed als het kon worden", schat hij in.

"De afgelopen dagen had de EU zelf een tarief van 15 procent voorgesteld. Alleen het feit dat staal, aluminium en farmaceutische producten niet worden meegenomen, laat zien dat de EU tijdens de onderhandelingen nog meer water bij de wijn moest doen."

Voorbehoud

Volgens Brzeski is er nog wel een voorbehoud. De deal is pas echt rond als iedereen zijn handtekening heeft gezet. "In de Europese context betekent dit nog steeds goedkeuring door het Europees Parlement en alle nationale parlementen."

Over de precieze details van de deal lijkt overigens nog wel enige onduidelijkheid te bestaan. De Amerikaanse president Donald Trump legde de implicaties voor farmaceutische producten bijvoorbeeld anders uit dan voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Meer duidelijkheid

"De komende uren en dagen zullen hopelijk meer duidelijkheid brengen. Daarom moet elke beoordeling met meer dan een korreltje zout worden genomen", nuanceert Brzeski.

"Het onzekerste deel van de overeenkomst is het investeringsgedeelte", stelt hij ook. "Gezien eerdere ervaringen, maar ook erkennend dat de Europese Commissie afhankelijk zal zijn van nationale regeringen en bedrijven om daadwerkelijk de investeringen te verhogen, is dit deel wankel."