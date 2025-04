Samsung profiteert van sterke vraag naar Galaxy S25-smartphones

SUWON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Samsung Electronics heeft in het eerste kwartaal van het jaar geprofiteerd van een sterke vraag naar Galaxy S25-smartphones. Ook ging het beter dan verwacht met de verkoop van chips. Mede daardoor lukte het om de winst min of meer op peil te houden, terwijl analisten alom op een winstdaling hadden gerekend.

Het grootste bedrijf van Zuid-Korea zette volgens voorlopige cijfers een winst gecorrigeerd voor onder meer belastingen in de boeken van 6,6 biljoen won, omgerekend zo'n 4,1 miljard euro. De omzet steeg met ongeveer 10 procent op jaarbasis naar 79 biljoen won.

De sterke vraag naar smartphones is een opluchting voor het bedrijf, dat al een tijdje worstelt met uitdagingen in de chipsector. Zo heeft Samsung moeite om Nvidia, waarvan Samsung een leverancier is, te overtuigen van zijn laatste chip. Daardoor raakt het concern achterop bij concurrent SK Hynix in de lucratieve markt voor chips voor toepassingen met kunstmatige intelligentie (AI).