Samsung stopt alweer met verkoop dubbelvouwbare smartphone

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - Samsung stopt na ongeveer drie maanden alweer met de verkoop van zijn Galaxy Z TriFold-smartphone. Met de aankondiging van die dubbelvouwbare telefoon trok het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern eind vorig jaar nog bekijks.

Samsung introduceerde het apparaat als een toonbeeld van zijn technische kunnen. Maar de kosten van het apparaat maakten het meteen tot een niche-aankoop. Een Amerikaanse release volgde in januari, met een prijs van 2899 dollar per stuk. In een interview vorige maand zei Won-Joon Choi, directeur bij Samsungs mobieltjestak, dat het bedrijf nog niet had besloten of de TriFold een opvolger zou krijgen, gezien de complexiteit van de productie.

Samsung heeft dinsdag laten weten te beginnen met het stopzetten van de verkoop in zijn thuisland. De verkoop in de VS stopt zodra de resterende voorraad is uitverkocht. Een mogelijke Nederlandse release, waarover op elektronicawebsites recent nog werd gespeculeerd, is daarmee uitgesloten. In 2024 heeft Huawei ook al een dubbelvouwbare smartphone uitgebracht.