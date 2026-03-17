Honkballers Venezuela in finale van World Baseball Classic

MIAMI (ANP) - De honkballers van Venezuela staan in de finale van de World Baseball Classic. Ze versloegen in de halve eindstrijd Italië (4-2) na een achterstand van 0-2.

Venezuela scoorde drie keer in de zevende inning voor veel enthousiaste fans in het stadion van de Miami Marlins. Ze spelen tegen de Verenigde Staten in de finale, die in de Nederlandse nacht van dinsdag op woensdag wordt gespeeld.

Venezuela won het officieuze WK nog nooit. De ploeg schakelde in de kwartfinale titelverdediger Japan uit. Amerika won het toernooi in 2017.

Het Nederlands Koninkrijksteam werd in de groepsfase uitgeschakeld.