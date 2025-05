Saudi Aramco boekt lagere winst en keert minder dividend uit

DHARAN (ANP) - Saudi Aramco heeft in de eerste drie maanden van het jaar een lagere winst geboekt dan een jaar eerder. Het energieconcern verkocht meer olie en gas, maar lagere prijzen voor die brandstoffen zaten 's werelds grootste verkoper van olie dwars. Het Saudische staatsbedrijf keert ook minder winst uit, wat een tegenvaller is voor de overheidsfinanciën. Kroonprins Mohammed bin Salman wil juist fors investeren in de modernisering van de economie van Saudi-Arabië.

De nettowinst daalde met 4,6 procent tot 26 miljard dollar. Het concern kondigde aan om voor het eerste kwartaal ruim 21 miljard dollar als dividend uit te keren aan aandeelhouders. Een jaar eerder was dat nog 31 miljard dollar. Het grootste deel gaat naar de Saudische regering, die een belang van ruim 97 procent in Aramco heeft.