Saudische overheid koopt bouwconcern familie Osama bin Laden

RIYAD (ANP/RTR) - Binladin International Holding Group, het bouwconcern van de familie van Osama bin Laden, is overgenomen door de Saudische overheid. De bouwsector wordt door de regering in Riyad als cruciaal gezien bij haar inspanningen om toerisme te stimuleren en de afhankelijkheid van olie-inkomsten te verminderen.

Binladin werd in de jaren dertig opgezet door de vader van de in 2011 om het leven gebrachte terrorist, die achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York zat. Jarenlang maakte de familie de dienst uit bij het concern en was zij ook de grootste aandeelhouder.

Maar de overheid heeft haar aandeel in het grootste bouwbedrijf van het land nu verhoogd tot ruim 86 procent, meldde de staatstelevisie maandag. Eerdere mediaberichten spraken nog van een staatsbelang van 36 procent.

Het conglomeraat kampte de laatste jaren met financiële moeilijkheden door stilgelegde projecten en vertraging bij betalingen. Binladin werd eerder ook tijdelijk uitgesloten van nieuwe staatscontracten, nadat bij een kraanongeluk in 2015 107 mensen waren omgekomen bij de grote moskee van Mekka.