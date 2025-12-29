ECONOMIE
Bardot mogelijk in tuin begraven en nationaal afscheid omstreden

Samenleving
door anp
maandag, 29 december 2025 om 13:37
anp291225095 1
SAINT-TROPEZ (ANP/AFP) - De Franse filmster en activiste Brigitte Bardot wordt volgens een vriendin "in alle eenvoud en nederigheid" begraven in haar tuin aan zee. In Frankrijk woedt een discussie over de uitvaart van de beroemdheid, omdat ze op latere leeftijd rechtse denkbeelden verspreidde en politica Marine Le Pen enthousiast heeft gesteund. Verscheidene rechtse politici willen dat president Macron een nationaal eerbetoon organiseert.
Bardot overleed zondag in haar villa La Madrague in Saint-Tropez op 91-jarige leeftijd. Het was haar wens om daar begraven te worden. Volgens vriendin en journalist Wendy Bouchard zal het betreffende departement Var toestemming geven. Bardot kocht de villa in 1958 toen ze nog een gevierd filmactrice was.
Later ontpopte ze zich als dierenrechtenactiviste en viel ze uit tegen immigratie en de islam. Marine Le Pen is vanzelfsprekend een groot voorstander van een nationaal eerbetoon. Linkse politici zijn terughoudender.
