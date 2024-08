SBM Offshore flink hoger op lager Damrak na halfjaarcijfers

AMSTERDAM (ANP) - SBM Offshore behoorde donderdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. De maritieme dienstverlener zag de omzet en de winst in de eerste jaarhelft flink stijgen. Ook steeg het orderboek naar een recordniveau. SBM werd daarnaast positiever over het resultaat voor dit jaar en gaat meer eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen. Het bedrijf maakte tevens bekend een nieuwe opdracht te hebben gekregen van het Australische olie- en gasconcern Woodside. Het aandeel werd ruim 10 procent hoger gezet.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent lager op 877,98 punten. De hoofdindex liet woensdag nog een sterk koersherstel zien van ruim 2 procent, na de paniekverkopen aan het begin van de week. Maandag gingen de beurzen hard onderuit door zorgen over een recessie in de Verenigde Staten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 862,19 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,8 procent. Ook op de Aziatische aandelenmarkten haperde het eerdere sterke koersherstel en Wall Street sloot woensdag in het rood.