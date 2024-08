China roept op tot strengere dopingtests bij Amerikaanse sporters

PARIJS (ANP/RTR) - Sporters uit de Verenigde Staten moeten strenger worden gecontroleerd op doping. Dat vindt het Chinese anti-dopingagentschap CHINADA. De VS zouden met twee maten meten en dat hoort niet, zo stelt het Chinese kamp.

Aanleiding voor het beklag is de schorsing van de Amerikaanse sprinter Erriyon Knighton. Hij testte positief op het verboden middel trenbolone, dat spiergroei bevordert. "We doen een dringend beroep op de ITA om Amerikaanse atleten strenger te testen en die tests te intensiveren", aldus CHINADA. Ook pleit het agentschap voor een extra algemeen onderzoek naar dopinggebruik onder sporters uit de VS.

De Chinezen stellen dat de VS hen vaak beschuldigt van doofpotaffaires als het om dopingzaken gaat, terwijl Amerikanen ook niet vrijuit gaan.

Op de Spelen in Parijs leiden de VS het medailleklassement met 27 gouden medailles. China staat tweede met 25 gouden plakken.