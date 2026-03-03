Netanyahu: oorlog met Iran zal niet eindeloos duren

NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - In een interview met Fox News zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat de oorlog met Iran niet "eindeloos" zal zijn, maar wel "even kan duren". Netanyahu sprak van een "snelle en beslissende actie" en noemde de oorlog een "toegangspoort naar vrede".

Netanyahu claimde in het gesprek dat Israël en de VS snel moesten aanvallen omdat Iran zou proberen het eigen atoomprogramma af te schermen. "Ze begonnen met het bouwen van nieuwe locaties, nieuwe plekken, ondergrondse bunkers die hun ballistische raketprogramma's en hun atoombomprogramma's binnen enkele maanden onaantastbaar zouden maken", zei hij. "Als er nu geen actie was ondernomen, was dat in de toekomst niet meer mogelijk geweest." Volgens de Israëlische premier was Iran dan in de gelegenheid geweest om de VS en andere landen te bedreigen.

Israël en de VS voerden vorig jaar ook aanvallen op Iran uit die waren gericht tegen het Iraanse nucleaire programma. Dat conflict kwam bekend te staan als de Twaalfdaagse Oorlog. Het huidige conflict kan volgens Netanyahu "wel even duren", maar geen jaren. Iran heeft steeds volgehouden alleen een nucleair programma voor vreedzame doeleinden te willen en niet uit te zijn op kernwapens.