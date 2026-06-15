Scheepseigenaren wachten op details over Straat van Hormuz

TEHERAN (ANP/BLOOMBERG) - Scheepseigenaren wachten meer duidelijkheid af over een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. Volgens de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif wordt een vredesakkoord tussen de VS en Iran vrijdag ondertekend. De Amerikaanse president Donald Trump meldde dat de belangrijke zeestraat op dezelfde dag weer opengaat. Reders laten aan persbureau Bloomberg weten op meer details te wachten of een veilige doortocht ook echt mogelijk is.

De Straat van Hormuz is sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten grotendeels dicht voor scheepvaart. Door de zeestraat gaat normaal een vijfde van de wereldwijde olie. De blokkade heeft ertoe geleid dat de energieprijzen fors zijn gestegen. Door een mogelijke heropening is de prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, maandag met bijna 5 procent gedaald.

Er zouden zo'n zeshonderd schepen in de Perzische Golf vastliggen die door de zeestraat willen varen, stelt onderzoeksbureau Kpler.