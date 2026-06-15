ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Scheepseigenaren wachten op details over Straat van Hormuz

Economie
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 7:48
anp150626075 1
TEHERAN (ANP/BLOOMBERG) - Scheepseigenaren wachten meer duidelijkheid af over een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. Volgens de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif wordt een vredesakkoord tussen de VS en Iran vrijdag ondertekend. De Amerikaanse president Donald Trump meldde dat de belangrijke zeestraat op dezelfde dag weer opengaat. Reders laten aan persbureau Bloomberg weten op meer details te wachten of een veilige doortocht ook echt mogelijk is.
De Straat van Hormuz is sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten grotendeels dicht voor scheepvaart. Door de zeestraat gaat normaal een vijfde van de wereldwijde olie. De blokkade heeft ertoe geleid dat de energieprijzen fors zijn gestegen. Door een mogelijke heropening is de prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, maandag met bijna 5 procent gedaald.
Er zouden zo'n zeshonderd schepen in de Perzische Golf vastliggen die door de zeestraat willen varen, stelt onderzoeksbureau Kpler.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-448852472

Caravan of camper voor de deur: hoe lang mag dat eigenlijk?

ANP-560899848

VVD-kiezers hebben genoeg van Yeşilgöz

169481704_m

Zomervakantie 2026: hier krijg je nu de meeste vakantie voor je geld

72448398_m

Je kunt ook espresso maken zonder heet water. En mensen proeven het verschil niet

anp140626080 1

Japan wil winning zeldzame aardmetalen in Groenland onderzoeken

pensioen_overlijden_hero_v2

Wat gebeurt er met je pensioen als je overlijdt?

Loading