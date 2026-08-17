Scheepvaart door Straat van Hormuz afgenomen in weekend

SINGAPORE (ANP/RTR) - De scheepvaart door de Straat van Hormuz is afgelopen weekend wat afgenomen, zo blijkt uit cijfers van datadienst Kpler. Schippers lijken afwachtender te zijn na meerdere aanvallen op tankers en door de vastgelopen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran.

Afgelopen zaterdag passeerden er volgens Kpler vijf schepen die grondstoffen vervoeren. Zondag noteerde het bedrijf geen enkele passage. Dit terwijl er het weekend ervoor nog 31 schepen de Straat van Hormuz passeerden.

Met meer informatie kunnen er nog aantallen worden toegevoegd. Ook zijn er schepen die zonder transponder varen om zo ongezien door de Straat van Hormuz te gaan. Toch liggen de totale aantallen nog ver verwijderd van de meer dan 130 schepen per dag die de zeestraat doorkruisten voor de oorlog begon.

Voor de oorlog ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde transporten van ruwe olie en vloeibaar gemaakt gas door de Straat van Hormuz. De olieprijzen lieten maandagochtend amper beweging zien.