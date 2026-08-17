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Waarom je de regen ruikt

Samenleving
door Peter Janssen
maandag, 17 augustus 2026 om 7:39
bijgewerkt om maandag, 17 augustus 2026 om 7:41
strandtenten missen gasten door regenachtige zomer1690986819
Heb je je wel eens afgevraagd waar die specifieke, aardachtige geur vandaan komt die je ruikt als het heeft geregend? Sinds 1960 dacht men dat de geur afkomstig is van oliën en chemicaliën die vrijkomen als een regendruppel de grond raakt. Voor het eerst is er nu echt onderzoek naar gedaan. Wetenschappers van MIT (Massachusetts Institute of Technology) gebruikten high-speed camera's om regendruppels tot in detail te bekijken (zie ).
Dr. Cullen van MIT: "We vonden het intrigerend dat zo'n bekend fenomeen als de geur van regen nog nooit onderzocht was." De onderzochte druppels vielen op 28 verschillende oppervlakten waaronder op 16 soorten grond. Ook de hoogte en de snelheid waarmee ze vielen varieerde. Het bleek dat als een druppel op een poreuze ondergrond valt er kleine belletjes ontstaan die groter worden en naar boven reizen - zoals de bubbeltjes in een glas champagne. Als de belletjes boven aankomen, barsten ze, waarna ze verstuiven. Volgens de onderzoekers verspreidt die 'spray' de geur, en virussen en bacteriën van de grond. Hoe lichter de regen, hoe sterker dit effect. Het onderzoek lost niet alleen een raadsel op dat niet eerder werd onderzocht, ook kan nu verder onderzoek gedaan worden naar hoe microben, chemicaliën en andere natuurlijke materialen in het milieu terechtkomen en nabij mensen.
Bron(nen): Huffington Post
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