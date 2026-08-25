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Weeronline: herstel van droogte zal maanden duren

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 9:23
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HOUTEN (ANP) - Na een lange periode van droogte en hitte zorgen buien en regen voor wat verlichting in de natuur. Zo stijgt de afvoer van rivieren en is het neerslagtekort gedaald naar 283 millimeter. Voor het structureel herstellen van de bodem, natuur en de Rijn is maandenlang meer neerslag nodig, meldt Weeronline.
Hoewel er de afgelopen periode in Zwitserland veel regen is gevallen en komende week ook veel neerslag wordt verwacht, betekent dat volgens Weeronline nog niet dat de lage waterstanden in de Rijn direct voorbij zijn. Er is langdurig veel neerslag nodig om het watertekort aan te vullen en de afvoer van de Rijn structureel te laten toenemen.
Daarnaast herstellen de natuur en de bodem niet direct, stelt het weerbureau. Door de langdurige droogte trekt regenwater minder makkelijk de bodem in. Bovendien stroomt het water bij korte, hevige buien over het oppervlak naar beken en rivieren en kan het moeilijk de grond intrekken. Vooral langdurige, gelijkmatige regen kan dieper in de bodem trekken en bijdragen aan verder herstel van de natuur.
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