Australische boete Telegram om traag antwoord aan toezichthouder

SYDNEY (ANP/RTR) - De Australische toezichthouder voor onlineveiligheid heeft berichtendienst Telegram een boete opgelegd van ongeveer 1 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 610.000 euro. Volgens de e-Safety Commission was het bedrijf te langzaam met het beantwoorden van vragen over maatregelen die de app nam om de verspreiding van kindermisbruik en gewelddadige of extremistische inhoud tegen te gaan.

De toezichthouder vroeg in maart vorig jaar opheldering aan meerdere sociale mediaplatforms, waaronder ook YouTube, X, Facebook en Reddit. Hen werd verweten dat ze niet genoeg deden om extremisten te beletten gebruik te maken van livestreamfuncties, algoritmes en aanbevelingssystemen om gebruikers te rekruteren.

Telegram en Reddit werden specifiek gevraagd naar de stappen die ze ondernamen om berichten waarin sprake is van kindermisbruik op hun diensten te bestrijden. Ze moesten in mei antwoorden, maar Telegram diende zijn reactie pas in oktober in.

"Tijdige transparantie is geen vrijwillige voorwaarde in Australië en deze actie benadrukt het belang dat alle bedrijven zich aan de Australische wetgeving houden", licht de toezichthouder toe in een verklaring.