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Schiphol gaat reizigers die minder mobiel zijn zelf begeleiden

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 12:23
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SCHIPHOL (ANP) - Schiphol gaat de begeleiding van reizigers met verminderde mobiliteit zelf uitvoeren. Deze dienstverlening wordt nu nog verricht door bijna duizend medewerkers van Axxicom Airport Caddy. Jaarlijks begeleiden zij zo'n 750.000 reizigers van en naar hun vlucht.
De luchthaven wil de dienst zelf uitvoeren om meer controle te hebben over de kwaliteit en verdere ontwikkeling. Schiphol ziet dat het begeleiden van passagiers met een verminderde mobiliteit een groeiende dienst is. "Hiermee wordt deze dienst voor Schiphol alleen maar nog belangrijker. Daarom willen wij graag deze verantwoordelijkheid naar ons toehalen door het zelf te organiseren en volledig onderdeel te maken van onze dagelijkse uitvoering", stelt operationeel topvrouw Patricia Vitalis.
Axxicom Airport Caddy, onderdeel van Facilicom Groep, voert de dienst sinds 2003 uit in opdracht van Schiphol. De overdracht moet begin 2028 plaatsvinden, maar over de precieze uitvoering wordt nog gesproken. De bijna duizend medewerkers zijn zeker van een baan, meldt Schiphol.
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