Verdachte moord op vrouw Nieuw-Vennep viel meer vrouwen lastig

ALKMAAR (ANP) - De 37-jarige Adil Q., die wordt verdacht van het doodsteken van een 59-jarige vrouw op de parkeerplaats van station Nieuw-Vennep, viel volgens het Openbaar Ministerie meerdere vrouwen lastig. Vier vrouwen hebben bij de politie verklaard die dag te zijn lastiggevallen door een man die gebrekkig Engels sprak, meldde de officier van justitie maandag tijdens een eerste openbare zitting in de rechtbank in Alkmaar.

Het slachtoffer, dat in Haarlemmermeer woonde, werd op 30 maart 's avonds dood gevonden op de parkeerplaats van het station. Ze is doodgestoken met een mes dat op woensdag 1 april werd gevonden door een AD-journalist.

Q. heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Q. zei meerdere malen tegen de rechters dat hij niet naar de observatiekliniek van justitie wil voor onderzoek en dat hij geen tbs wil. Het eerdere besluit van de rechter-commissaris staat echter al vast, legde de rechtbank hem uit. Hij staat al op de wachtlijst.