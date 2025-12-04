Schiphol halveert aantal grondafhandelaren in 2027

SCHIPHOL (ANP) - Het duurt tot 2027 voordat het aantal grondafhandelaren op Schiphol is teruggebracht naar drie, in plaats van de huidige zes. Dat maakte de luchthaven bekend bij het begin van de aanbesteding voor bedrijven die verantwoordelijk worden voor de bagageafhandeling en werkzaamheden rond vliegtuigen. Het is al jaren de wens van de politiek en Schiphol om het aantal afhandelaren te beperken.

Nu is er een relatief groot aantal van dit soort dienstverleners actief op het vliegveld. Dat leidt tot felle concurrentie om luchtvaartmaatschappijen de laagste prijs aan te bieden, wat nadelig is voor de lonen en werkdruk van het personeel. In 2022 werd duidelijk tot welke problemen dit kan leiden. Personeelstekorten zorgden toen voor lange wachttijden en chaotische taferelen op Schiphol.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalde daarom dat Schiphol met minder afhandelaren door moet. Daar is de aanbesteding voor nodig. Schiphol rondt die in het derde kwartaal van 2026 af, gevolgd door een overgangsperiode tot het eerste kwartaal van 2027.