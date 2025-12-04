Drie verdachten in soevereinenproces willen op vrije voeten komen

LEEUWARDEN (ANP) - Drie verdachten in een grote zaak die draait om een groep veronderstelde soevereinen hebben donderdag de rechtbank in Leeuwarden gevraagd of zij hun proces in vrijheid mogen afwachten. Het Friese trio maakt volgens het Openbaar Ministerie deel uit van een netwerk dat een anti-institutioneel gedachtengoed aanhangt en vanuit die overtuiging aanslagen wilde plegen, iets wat de verdachten ontkennen.

Later op donderdag verschijnen nog twee verdachten voor de rechter. Die beslist aan het einde van de dag over alle verzoeken. Voor de zaak is opnieuw veel belangstelling. De rechtbank heeft een zaal ingericht waar belangstellenden de zitting kunnen volgen via een videoverbinding.

Een volgende voorbereidende zitting staat gepland op 20 februari. Er is nog geen datum voor een inhoudelijke behandeling.