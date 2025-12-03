De pijn achter het ‘teacup’-hondje: waarom dierenartsen alarm slaan

Mini-, toy- en ‘teacup’-hondjes
zijn populair op sociale media, maar deskundigen waarschuwen dat extreem klein fokken het welzijn van deze dieren ernstig schaadt en tot een reeks gezondheidsproblemen leidt.
Wat er misgaat
Dierenartsen
zien bij minihondjes opvallend vaak neurologische klachten door een te kleine schedel, wat kan leiden tot chronische hoofdpijn en aandoeningen als Chiari-malformatie en syringomyelie die vaak alleen via MRI zichtbaar worden. Volgens Utrecht University brengen extreem kleine maten extra risico’s mee op open fontanellen, loszittende knieschijven en tandproblemen door een te kleine kaak.
Cijfers en citaten
Bij dwergkezen (pomeranians) onder 2,5 kilo worden “nagenoeg altijd afwijkingen” gevonden, aldus universitair hoofddocent veterinaire neurologie Paul Mandigers, die onderzoek deed naar risicofactoren bij dit ras. Dier & Recht signaleert bovendien dat “de trend is om steeds kleiner te fokken”, met teacup-varianten die zelfs in een theekop zouden passen, en pleit ervoor om geen honden
onder de 3 kilo te kopen en liever boven 5 kilo te zoeken.
Typische risico’s
- Hypoglykemie, lever-shunts, hartziekten en luchtwegproblemen zoals een (gedeeltelijk) inklappende luchtpijp worden vaker gemeld bij extreem kleine honden.
- Orthopedische issues zoals patella luxatie en breekbare botten zorgen voor pijn en beperking in bewegen, waarschuwt ook de Britse dierenwelzijnsorganisatie Blue Cross.
Oproep aan kopers en fokkers
Dierenwelzijnsorganisaties en dierenartsen roepen op tot meer bewustzijn en duidelijke regels om doorfok op extreem kleine maten te ontmoedigen. Geïnteresseerden doen er verstandig aan kritisch te zijn op advertenties voor ‘teacup’-puppy’s, goed te informeren naar gezondheidschecks (bijv. MRI bij risicorassen) en adoptie of een hond
met een volwassen gewicht van minimaal enkele kilo’s te overwegen.