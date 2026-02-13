Schiphol houdt tarieven voor maatschappijen komende jaren gelijk

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol houdt de havengelden de komende jaren op het huidige niveau. Gemiddeld liggen de tarieven die luchtvaartmaatschappijen betalen voor gebruik van het vliegveld nu op 60 euro per passagier. "Daar blijven we op tot en met 2030", zei financieel topman Robert Carsouw tijdens een persconferentie na de jaarresultaten.

Vorig jaar verhoogde Schiphol de havengelden nog met 41 procent, tot grote onvrede van luchtvaartmaatschappijen. Hiervoor waren de tarieven volgens Carsouw echter lange tijd te laag. Inmiddels zijn de tarieven van Schiphol vergelijkbaar met die van de luchthaven van Frankfurt en nog steeds "een stuk lager" dan bijvoorbeeld London Heathrow, aldus de financieel topman.

De havengelden gebruikt Schiphol voor de grote investeringsplannen. Tegelijkertijd gaat Schiphol wel dividend uitkeren aan zijn aandeelhouders, in totaal 162 miljoen euro over 2025. De grootste aandeelhouder van Schiphol is de Staat.