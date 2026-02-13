Oekraïense skeletonner hoopvol na hoorzitting sporttribunaal

MILAAN (ANP/RTR/DPA) - De Oekraïense skeletonner Vladyslav Jeraskevitsj heeft een positief gevoel over de uitkomst van een hoorzitting over zijn olympische deelname bij het internationale sporttribunaal CAS. Het IOC diskwalificeerde Jeraskevitsj donderdag vanwege de helm die hij droeg met daarop in de oorlog met Rusland omgekomen Oekraïense sporters.

Het IOC "heeft de situatie doen escaleren", zei de 27-jarige Oekraïner na de hoorzitting. Er wordt mogelijk vrijdag al een uitspraak gedaan in de zaak. Jeraskevitsj acht het echter zelf onwaarschijnlijk dat hij nog in actie zal komen, ook als hij de zaak wint. De skeletoncompetitie is al halverwege, de derde run begint vrijdagavond om 19.30 uur. De zitting vindt plaats in Milaan, de wedstrijd in Cortina d'Ampezzo.

IOC-voorzitter Kirsty Coventry heeft de diskwalificatie verdedigd in de zitting. "De regels zijn de regels en ik geloof in de regels", zei Coventry. Ze benadrukte dat olympiërs zich buiten competitie politiek mogen uitlaten, maar dat de wedstrijden neutraal moeten blijven.