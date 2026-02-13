ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïense skeletonner hoopvol na hoorzitting sporttribunaal

Sport
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 12:34
anp130226130 1
MILAAN (ANP/RTR/DPA) - De Oekraïense skeletonner Vladyslav Jeraskevitsj heeft een positief gevoel over de uitkomst van een hoorzitting over zijn olympische deelname bij het internationale sporttribunaal CAS. Het IOC diskwalificeerde Jeraskevitsj donderdag vanwege de helm die hij droeg met daarop in de oorlog met Rusland omgekomen Oekraïense sporters.
Het IOC "heeft de situatie doen escaleren", zei de 27-jarige Oekraïner na de hoorzitting. Er wordt mogelijk vrijdag al een uitspraak gedaan in de zaak. Jeraskevitsj acht het echter zelf onwaarschijnlijk dat hij nog in actie zal komen, ook als hij de zaak wint. De skeletoncompetitie is al halverwege, de derde run begint vrijdagavond om 19.30 uur. De zitting vindt plaats in Milaan, de wedstrijd in Cortina d'Ampezzo.
IOC-voorzitter Kirsty Coventry heeft de diskwalificatie verdedigd in de zitting. "De regels zijn de regels en ik geloof in de regels", zei Coventry. Ze benadrukte dat olympiërs zich buiten competitie politiek mogen uitlaten, maar dat de wedstrijden neutraal moeten blijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

33733aacceec0d0551b2f7fef20ce4fa,7b182136

Fotoreportage: Deze beelden onthullen de gruwel in de Zwitserse dodenbar.

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

13ebeb7e ef8d 11ef a81b e663ed418346

Jorik uit Winter Vol Liefde: "Je ziet op tv niet hoe gezellig Hanneke echt is"

Loading