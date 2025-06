Schiphol past prijskaartjes parfum aan na klacht Consumentenbond

DEN HAAG (ANP) - Schiphol heeft de misleidende prijskaartjes bij parfum op de luchthaven aangepast na klachten van de Consumentenbond. De winkels op de luchthaven adverteerden met parfums die soms maar de helft van de 'local price' zouden kosten, maar volgens de Consumentenbond klopte dit in meerdere gevallen niet. De prijskaartjes in de winkels, folders en op de website zijn aangepast.

Een flesje Hugo Man kostte op Schiphol bijvoorbeeld 30 euro, terwijl de 'local price' 70 euro zou zijn. Maar volgens de Consumentenbond kostte een dubbel zo grote fles van dezelfde parfum bij Kruidvat en Trekpleister ook maar 30 euro.

Daarbij maakte Schiphol niet duidelijk hoe de 'local price' tot stand kwam. "Volgens de wet moet je uitleggen hoe een prijsvoordeel tot stand komt. Maar dat deed Schiphol niet", aldus Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

Compensatie

Schiphol erkent de fouten. "De prijzen zijn aangepast en de winkeliers zijn opnieuw geïnformeerd over hun wettelijke verplichtingen", klinkt het.

Consumenten die de afgelopen vijf jaar parfum op Schiphol kochten en daarbij misleid zijn, hebben volgens de Consumentenbond recht op compensatie. Zij kunnen zich bij Schiphol melden.

Verder claimt Schiphol volgens de consumentenorganisatie nog dat alle reizigers met btw-voordeel kunnen shoppen, terwijl belastingvrij winkelen voor reizigers binnen de EU in 1999 is afgeschaft. Molenaar: "Hoe Schiphol dat precies doet, is ons een raadsel. Maar winkels buiten Schiphol rekenen gewoon 21 procent btw en zijn alsnog goedkoper of hooguit even duur als Schiphol."