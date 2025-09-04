Schouten vindt geen antwoorden over terreurplannen Songfestival

ROTTERDAM (ANP) - Het is niet duidelijk waarom toenmalig burgemeester Ahmed Aboutaleb niet geïnformeerd is over de plannen van een terreuraanslag tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in 2020. Huidig burgemeester Carola Schouten heeft dit proberen uit te zoeken in zowel Luxemburg, waar de hoofdverdachte werd aangehouden, als bij politie en Openbaar Ministerie van regio Midden-Nederland waar zich een mogelijke handlanger bevond. Maar door ontbrekende documentatie heeft Schouten niet meer antwoorden gevonden over de gang van zaken.

Dat deelt de burgemeester donderdag met haar gemeenteraad. "We weten niet welke afweging er precies gemaakt is", zegt Schouten. Dat een burgemeester als verantwoordelijke voor de veiligheid de informatie had willen weten, staat voor haar buiten kijf. Maar daarvoor was Rotterdam afhankelijk van de andere partijen. Daar zijn "menselijke keuzes gemaakt", zo is de enige conclusie die Schouten op basis van de haar beschikbare informatie trekt.