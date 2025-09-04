ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schouten vindt geen antwoorden over terreurplannen Songfestival

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 11:35
anp040925091 1
ROTTERDAM (ANP) - Het is niet duidelijk waarom toenmalig burgemeester Ahmed Aboutaleb niet geïnformeerd is over de plannen van een terreuraanslag tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in 2020. Huidig burgemeester Carola Schouten heeft dit proberen uit te zoeken in zowel Luxemburg, waar de hoofdverdachte werd aangehouden, als bij politie en Openbaar Ministerie van regio Midden-Nederland waar zich een mogelijke handlanger bevond. Maar door ontbrekende documentatie heeft Schouten niet meer antwoorden gevonden over de gang van zaken.
Dat deelt de burgemeester donderdag met haar gemeenteraad. "We weten niet welke afweging er precies gemaakt is", zegt Schouten. Dat een burgemeester als verantwoordelijke voor de veiligheid de informatie had willen weten, staat voor haar buiten kijf. Maar daarvoor was Rotterdam afhankelijk van de andere partijen. Daar zijn "menselijke keuzes gemaakt", zo is de enige conclusie die Schouten op basis van de haar beschikbare informatie trekt.
Vorig artikel

Schiphol: uitspraak RvS heeft geen directe impact op vluchten

Volgend artikel

Google deels uitgevallen in Turkije en delen Zuidoost-Europa

POPULAIR NIEUWS

w2100_h1313_x1500_y1000_DPA_tmnbd_dpa_5FA92800D6F49909-60f54c6d22d6790a

3 veelvoorkomende mythes over smartphones die je waarschijnlijk gelooft

102204249_m

Deze onzichtbare laag maakt van elk raam een zonnepaneel

anp030925119 1

Kamerleden klaar met verwijten Van der Plas in stikstofdebat

ANP-534247722

Straks hebben we allemaal 6G op onze smartphone: dit kun je ermee

90303348_m

Zonne-energie breekt alle records: wereldwijd 380 gigawatt bijgebouwd in eerste helft van 2025 en dat komt vooral door één land

ANP-534802005

Peilingen: Het kabinet-Bontenbal komt steeds dichterbij